デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は開幕戦の本塁打を取り上げる。◇◇Ｑ…２リーグ分立後の開幕戦で、最多本塁打を打ったチームは？Ａ…１９８０年広島の７本前年７９年に「江夏の２１球」で日本一となった広島は、ディフェンディング・チャンピオンとして８０年を迎えた。４月５日に、広島市民球場で阪神と開幕戦を戦った。