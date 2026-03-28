自身初の開幕ローテ入りを果たした阪神・高橋が、２８日の巨人戦（東京ド）に先発する。「最初の方（開幕直後）に投げることが初めてなので、ソワソワするなという感じ。緊張していると思います」と心境を語った。ここまでのキャリアは度重なるケガに悩まされた左腕。昨季途中から戦線に復帰すると、久しぶりに充実のオフを送ることができた。キャンプから順調に状態を上げると、オープン戦は４試合で防御率０・６０と無双。直