「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）鮮やかな先頭打者弾も実らなかった。「１番・二塁」で新リードオフマンに起用されたＤｅＮＡ・牧が初回に初球を捉え、右翼席に豪快なアーチ。開幕戦での先頭打者本塁打は、球団では１９６１年の近藤昭仁以来６５年ぶりとなる快挙。これ以上ない勢いをもたらしたかに見えたが、勝利には結びつかなかった。「初めての『１番』で、また開幕戦ということで、どんな結果であれ