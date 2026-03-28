「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）表情に安堵（あんど）の色をにじませ、ベンチでナインとハイタッチをした。１軍で指揮を執り初めてつかんだ１勝の重みを感じた。ウイニングボールを渡されたヤクルト・池山監督は「いやあ、しびれるね」と声を震わせた。抜てきした伏兵が期待に応えた。「８番・二塁」で開幕スタメンに起用した伊藤だ。１点を追う二回１死三塁の場面で東から左翼席に逆転の１号２ランを