「選抜高校野球・準々決勝、大阪桐蔭４−３英明」（２７日、甲子園球場）英明（香川）は春夏通じて初の４強まであと１歩だった。七回に松原蒼真内野手（３年）の適時打で同点とし、相手の失策も重なって、なお無死満塁にチャンスが広がった。松本一心外野手（３年）の会心の当たりが球場に響く。次の瞬間、歓声は悲鳴に変わった。一塁強襲のライナーを捕られ、飛び出した走者も併殺。続く打者も三振で勝ち越しならず、八回の失