「選抜高校野球・準々決勝、大阪桐蔭４−３英明」（２７日、甲子園球場）大阪桐蔭は２日連続でしびれる試合をモノにした。多彩な働きを見せたのが４番・ＤＨの谷渕瑛仁内野手（３年）だ。まずは同点で迎えた六回先頭で、４球目のスライダーを振り抜いた。打球は右翼ポール際へスタンドイン。「夢の舞台でダイヤモンドを一周できたことはうれしかった」。大会第８号で一時勝ち越しに成功した。今大会チーム１号に西谷浩一監督（