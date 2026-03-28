9月開幕の愛知・名古屋アジア大会マラソン代表会見が27日、都内で行われ、男子の吉田祐也（GMOインターネットグループ）は“大迫イズム”で金メダル獲得を目指す。来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会（MGC）も名古屋開催だけに今回は最高の予行演習。「どの大会でも順番争いで勝負することを大迫（傑）さんと練習して学んだ」と日本記録保持者を引き合いに意気込み「MGCでも勝負できるように順番争いで勝つ」と頂点を見