「選抜高校野球・準々決勝、専大松戸２−１山梨学院」（２７日、甲子園球場）あと一歩、届かなかった。山梨学院は１点差で敗れ４強入りを逃した。それでも２回戦以降、左手首の骨折で欠場している菰田陽生主将（３年）の目に涙はない。「悔しい思いを練習からぶつけて、しっかりケガを治して、夏に全員で戻ってきたい」。夏のリベンジを思い描き、強いまなざしで“次戦”を見据えた。初回に先制されたが、二回２死一、三塁に