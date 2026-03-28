競泳の愛知・名古屋アジア大会（9月19日開幕）日本代表が27日、東京都内で合宿を報道陣に公開。8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）を含む代表のリーダーズ（共同主将）グループも発表され、男子の松下知之（東洋大）、村佐達也（イトマン東京）、女子の池江璃花子（横浜ゴム）、白井璃緒（ミズノ）の4人が選ばれた。昨年は単独で主将を務めた池江にとっては2年連続の大役で「去年もチームを引っ張ることにやりがいを