◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第1日（2026年3月27日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）主催者推薦で出場している臼井麗香（27＝プラスアルファ・コンサルティング）が4バーディー、1ボギーの69で回り11位につけた。初優勝を飾った24年の同大会同様に、主催者推薦出場で2度目Vなら88年ツアー制度施行後は初（海外勢、招待選手、アマチュアを除く）。4月5日に関西コレクション（京セラドーム）出演も控える黄金世代