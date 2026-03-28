リチウムイオン電池の事故再現実験で焼損したモバイルバッテリー【ニューヨーク共同】国際民間航空機関（ICAO、本部カナダ・モントリオール）は27日の理事会で、旅客機内に持ち込むモバイルバッテリーを乗客1人当たり2個に制限することなどを盛り込んだ国際基準の改定案を採択した。旅客機内で相次ぐモバイルバッテリーの発火を受けて、統一の国際基準が設定された。日本の国土交通省はすでに国際基準の変更を見越して、国内規