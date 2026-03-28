◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第1日（2026年3月27日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）昨年6月以来のツアー参戦となる大山が4年ぶりに60台で回った。1番で8メートルを沈めてガッツポーズを見せると、2番でも2メートルにつけて連続バーディー発進。右足がつった後半は失速したが「85点。出来過ぎ」とうなずいた。4年前から体の痛み（病名は非公表）に悩まされるなど満身創痍（そうい）だが、22年ブリヂストン・レ