９月に行われる名古屋アジア大会のマラソン日本代表内定選手の記者会見が２７日、都内で行われ、男子の吉田祐也（２９）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は「本当に感無量。金メダルを目指して練習に励んでいきたい」と、決意を込めた。マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）シリーズ２０２５−２６で優勝し、代表権を獲得。昨年の世界選手権東京大会に続き日の丸を背負うことになり、「世界陸上が終わった後から日本