『殺し屋の営業術』（講談社）は、2025年に発売された野宮有さんの小説です。あらすじや読みどころ、専門家の書評などを紹介します。『殺し屋の営業術』あらすじ『殺し屋の営業術』は、凄腕営業マンの鳥井がアポイント先で刺殺体を発見し、自身も背後から襲われ意識を失うシーンから始まるミステリーです。鳥井を襲ったのは、「ビジネス」として家主の殺害を請け負っていた「殺し屋」だった。撃者となってしまった鳥井は、