◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が２７日、スポーツ報知に特別寄稿した。指揮官として球団史上最多となる１２９１勝を誇り、９度のリーグＶ、３度の日本一に導いた名将が、阪神との開幕戦（東京Ｄ）をチェック。初回の攻撃で新しいチームの“形”を見せた阿部慎之助監督（４７）の手腕に賛辞を贈った。「前進」をスローガンに掲げ、戦いながら