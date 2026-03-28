◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人は球団６４年ぶりの新人開幕投手を務めたドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が昨季王者の阪神を相手に６回１失点と堂々の投球を披露。リリーフ３投手も無失点で切り抜け、球団初の新人開幕白星を挙げた。６４年前に巨人の新人開幕投手を務めた城之内邦雄さん（８６）が阪神戦をテレビ観戦。見事に初勝利を飾った竹丸に祝福の言葉を贈った。（取材・構成＝湯浅