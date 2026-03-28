「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）準々決勝４試合が行われ、智弁学園（奈良）は花咲徳栄（埼玉）を相手にセンバツ史上最大となる８点差を逆転し、優勝した２０１６年以来の４強入りを果たした。中京大中京（愛知）は八戸学院光星（青森）を下し、歴代１位の春夏通算１４０勝を達成。専大松戸（千葉）は初の準決勝進出を決めた。大阪桐蔭は接戦を制して３年ぶりの４強進出。休養日を