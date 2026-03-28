過去10年で傾向を探る。☆前走シルクロードS組【5・2・0・25】が強い。勝利数で続くのが【3・0・1・5】の香港スプリント組。阪神C組は【0・2・1・7】、阪急杯組は【1・2・2・31】。オーシャンS組は【1・0・5・50】で好走確率は低い。☆前走着順1着【2・7・2・27】、2着【3・1・1・22】。1〜5着が8勝、2着9回、3着7回で、前走好走馬を素直に信頼。☆世代5歳が【4・4・2・41】で勝率、連対率いずれもトップ。複勝率は