「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２−１広島」（２７日、ノエビアスタジアム神戸）西で神戸が広島に２−１で逆転勝ちし、勝ち点１６で首位に立った。０−１の後半３９分にＭＦ扇原貴宏（３４）のＰＫで同点とし、追加タイムに後半から出場したＦＷ大迫勇也（３５）が押し込み、勝ち越した。広島は３連敗で同１１のまま。アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）出場の影響で、残っていた試合を実施した。復帰