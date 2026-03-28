ジューンブレアは大外18番に決まった。武英師は「もう少し内でも良かったけど他馬の出方を見ながら運べる、いい枠。逃げ馬が近くに入ったので、それが行けば付いていくだけ。ジョッキー的に乗りやすいと思う」とイメージ。この日は軽めの運動。「いい雰囲気だったし、いい意味で硬さがあるのもいい」と状態の良さを伝えた。