ジューンブレアは大外18番に決まった。武英師は「もう少し内でも良かったけど他馬の出方を見ながら運べる、いい枠。逃げ馬が近くに入ったので、それが行けば付いていくだけ。ジョッキー的に乗りやすいと思う」とイメージ。この日は軽めの運動。「いい雰囲気だったし、いい意味で硬さがあるのもいい」と状態の良さを伝えた。
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