富士通陸上競技部は２７日、川崎市内で新加入選手４人の合同取材会を行った。国学院大出身の上原琉翔（２２）は「マラソンをメインでやっていこうと思っている。まずは来年のＭＧＣ（マラソン・グランド・チャンピオンシップ）出場権を獲得して、五輪を目指していきたい」と力を込めた。来年のＭＧＣは２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会。沖縄出身の上原は「五輪のマラソン代表っていうのは沖縄県民としての誇りになる。そこ