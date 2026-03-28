ペアポルックスは前走オーシャンSでインから鋭く伸びて重賞初制覇。昨年と同じローテーションでG1獲りに挑む。金曜朝は坂路で乗り込み、枠順は何と昨年（18番）と同じピンク帽の17番に決まった。梅田師は「仕方ない。この枠が当たったら枠なりの作戦をジョッキーが立ててくれると思う」と乗り慣れた岩田康に全権委任している。