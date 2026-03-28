新規開業の柴田厩舎はG1初挑戦。西園正厩舎から受け継いだシルクロードS勝ち馬フィオライアで挑む。金曜朝は坂路で調整。柴田師は「リラックスして、いい状態でレースを迎えることができます」と穏やかな表情を見せる。外の16番枠となったが「選択肢はいろいろとあると思うので太宰さんに任せて」と自在な攻めで一発を狙う。