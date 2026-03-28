ＳｎｏｗＭａｎの岩本照（３２）とＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太（２６）がこのほど、都内で行われた、Ｗ主演するＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏ独占配信ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（２８日配信開始）の上映会に登場した。ファッションモデルのカラちゃん（岩本）と、ヘアスタイリストのシトーさん（松田）が日本各地のサウナを巡りながら旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされるヒーリングドラマ。サ