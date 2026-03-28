水着選びに迷った経験はありませんか？そんな女性たちの声から誕生したのが、NIKE SWIMの新シリーズ「SELECT YOU」。骨格タイプに着目した新しい発想で、“似合う”を基準に選べる水着が登場しました。体型や年齢に縛られず、自分らしさを大切にできる一着に出会えるのが魅力♡これからの水着選びが、もっと楽しく前向きになる注目シリーズです。 骨格別で選べる新発想水着 「SELECT YOU」は、ストレー