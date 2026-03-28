W杯ジャンプ男子個人第28戦で2位に入った二階堂蓮＝プラニツァ（共同）【プラニツァ（スロベニア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは27日、スロベニアのプラニツァで男子個人第28戦（ヒルサイズ＝HS240メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が232メートル、233メートルの合計451.3点で2位に入り、今季8度目の表彰台に立った。中村直幹（フライングラボラトリー）は6位。ドメン・プレブツ（スロ