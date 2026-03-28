インビンシブルパパは7枠15番。伊藤大師は「枠はそこまで気にしていなかった。（勝ったCBC賞は）17番だったからここでも問題ない」と感想を述べた。「周りに馬がいると嫌がるので、直線でいかに自分の世界観で走れるか」と好走ポイントを挙げつつ「ごちゃつきやすい中山より中京の方が舞台は合っているので」と逆襲を願った。