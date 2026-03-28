27日、ミャンマーの首都ネピドーで開かれた国軍記念日の式典に出席したミンアウンフライン国軍総司令官（中央）（共同）【ネピドー共同】ミャンマー国営紙は27日、軍事政権トップのミンアウンフライン国軍総司令官が近く退任すると伝えた。4月に誕生する親軍政権で自らが大統領に就任し、事実上の軍政支配継続をより強固にする狙いとみられる。軍政は27日、国軍記念日の式典と軍事パレードを開いた。ミンアウンフライン氏も出席