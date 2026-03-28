重賞で連続2着のレイピアは調教後の馬体重が532キロで前走から22キロ増だが地力強化とみていい。担当の篠原助手が「体重は身になっているもので中間の運動量も増やしているので気にしなくていいと思いますよ」とほほ笑むほどだ。枠順は14番に決まり「申し分ないところ」と理想の展開をイメージしていた。