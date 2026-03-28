満開の桜の下で過ごす花見は、心がほどけるような特別な時間です。ところが桃色の景色の裏側で、人間関係の小さな違和感が浮かび上がるトラブルもあるようです。エピソード1：「それアリなの？！」ママ友がお花見にファストフードを持ってきた！Aさん（仮名）はママ友6人のグループで、手作り弁当を持ち寄って花見をしようと約束をしていました。息子のお弁当ですら苦手なAさんにとって、行楽弁当はハードルが上がります。お花見が