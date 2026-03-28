＜フォード選手権2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日「77」の5オーバー・142位タイと出遅れた渋野日向子は、3バーディ・ボギーなしの「69」でラウンド。トータル2オーバー・暫定131位タイでホールアウトした。予選通過は厳しく、2試合連続予選落ちが濃厚となった。〔ランキング〕渋野日向子、小祝さくらの順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プ