3年連続当レース2着のナムラクレアは13番。長谷川師は「この並びなら、このあたりの枠でいいんじゃないかな。ペースが流れると思うので競馬はしやすいんじゃないかな」とイメージした。「雰囲気はいいですよ。しっかり調教を課してきた中で、うまく仕上がっていると思います」とうなずいた。