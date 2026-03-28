ピューロマジックは前走オーシャンS16着が昨年のシルクロードS9着以来、5走ぶりのハナを切る競馬だった。安田師は「以前の体の動かし方を求めるため（騎手に）逃げをリクエストしました」と説明。今回は逃げの手に出るのか控えるのか。展開の鍵を握る。枠順は12番。「決まったところで競馬をするだけです」とコメントした。