阪急杯2着ララマセラシオンは6枠11番に決定。丸田は「内の方が良かったけど許容範囲。並びはいい感じ。内にいる有力馬を見ながら運びたい」とレースを展望した。鞍上にとっては23年10月のスプリンターズS以来、2年5カ月ぶりのG1参戦。「結果で関係者の思いに応えたい」。G1初制覇を飾った思い出のレースで奮起を誓った。