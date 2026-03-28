◇柔道全国高校選手権第1日（2026年3月27日東京・日本武道館）男女各5階級の個人戦が行われた。女子63キロ級に、00年シドニー五輪男子100キロ級金メダリストの井上康生氏（47）の長女・井上芽翼（めい、神奈川・桐蔭学園1年）が出場。初戦を突破し、3回戦に進出して16強入りを果たした。最終日の28日は、団体戦が男女それぞれ行われる。五輪金メダリストを父に持つ井上が“聖地デビュー”を飾った。中学時代から全国の舞台