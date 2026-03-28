演歌歌手の伍代夏子（64)が27日、自身のインスタグラムを更新し、「お花見クルーズ」をしたと報告した。伍代は「毎年恒例のお花見クルーズ今年は、桜もピッタリのタイミングでしたいつもお世話になっている方々や気の合う仲間たちと、ワイワイと…とても楽しい宴でした」とつづり、夫の俳優・杉良太郎、初参加の松本伊代らとの楽しそうな集合写真を投稿。また、女優の高島礼子との2ショット写真も披露し「似てると言われ