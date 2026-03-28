「ファーム・西地区、阪神５−０広島」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）母校が甲子園で見せた大逆転劇に、ＳＧＬから貴重な一打で応えた。智弁学園出身の阪神・前川が満塁の好機で右前へ運ぶ適時打。後輩の活躍に「自分も負けていられない」と逆襲を誓った。３−０とリードした五回１死満塁。この絶好機で打席の前川は北川２軍打撃チーフコーチの言葉を思い出していた。「『チャンスの時にもうちょっと落ち着いた方