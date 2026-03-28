オーシャンS4着から中3週で参戦するママコチャは金曜朝、角馬場で体を動かした。兼武助手は「いつも通りのメニューをこなし、前走を使った効果で状態が良くなっています」と上積みをアピール。5枠10番に決まって「内が欲しかったけど、まずまず。前走は外枠（14番）から、よく頑張った。展開が向いてほしい」と思い描いた。