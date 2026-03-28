連覇を狙うサトノレーヴは5枠9番に決定。堀師は「決まった枠順の中で、当日の天候、馬場状態などの細かいファクターを把握して、最大限のパフォーマンスを出せるように努めていきたい」とコメントした。「水曜午後の歩様は、今までで一番スムーズに動けているくらい」と状態も不安なし。昨年と同じ金曜輸送で1年ぶりVを狙う。