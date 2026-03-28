昨年スプリンターズS覇者ウインカーネリアンは4枠8番に決まった。鹿戸師は「枠は気にしていなかったけど、真ん中で後入れの偶数はちょうどいい」と分析する。この日は坂路で調整し、レース2日前としては好時計の4F59秒5〜1F13秒6をマーク。「元気いっぱい。馬体も予想通りだよ」。秋春スプリントG1制覇へ好仕上がりだ。