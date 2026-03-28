一時1ドル＝160円台を付けた円相場を示すモニター＝28日未明、東京・東新橋27日の外国為替市場で円相場は、一時1ドル＝160円台に下落した。2024年7月以来、約1年8カ月ぶり。米国とイランの停戦交渉が難航しているとの見方が広がり、「有事のドル買い」が強まった。東京市場の午後5時現在は前日比45銭円安ドル高の1ドル＝159円94〜96銭。ユーロは06銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円21〜25銭。原油先物価格が上昇し、幅広い通貨