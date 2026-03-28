ヨシノイースターは7番枠。中尾師は「ラッキーセブンでいいところじゃないかな。前走（オーシャンS5着）は（大外16番枠で）極端だったしね」と笑みがこぼれた。「いつも脚を使ってくれて、そう差のない競馬をしてくれる。一瞬の切れを求められると厳しいから道中は流れてほしい。8歳だけど衰えはないよ」と好走を期待した。