複数のアメリカメディアによりますと、南部フロリダ州で27日の現地時間午後2時ごろ、ゴルフ界のスター、タイガー・ウッズ選手が乗った車が横転する事故があったということです。現場はウッズ選手の自宅近くで、CBSテレビによりますと、事故は車2台が衝突して、うち1台が横転したもので、けが人は確認されていないということです。ウッズ選手は2021年にもロサンゼルスで単独事故を起こし、右脚に重傷を負っていました。現地当局は事