【モデルプレス＝2026/03/28】Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務める、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Videoにて独占配信中／毎週土曜0時〜／全8話）のととのい上映会＆取材会がこのほど都内のサウナ施設にて開催された。2人が撮影時のエピソードを語った。【写真】ファッションモデル演じるスノ岩本、ファン衝撃のイメチェン姿◆岩本照＆松田元太「カラちゃんとシトーさんと、」高野水登・フト