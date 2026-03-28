レッドモンレーヴは3枠6番。蛯名正師は「枠はどこでも良かったけど、偶数番でゲートをゆっくり入れるのはいいんじゃないかな」と納得の表情を浮かべた。この日は坂路で軽快な動きを披露しており「追い切り後も何も変わらず。馬はいい意味でピリッとしている」と仕上がりに自信。「輸送していい感じで臨めたら」と一発に期待した。