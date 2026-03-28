◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）生まれ変わった巨人を随所に見せつけた。阿部慎之助監督（４７）は「ミスター魂」を胸にベンチで大きな声を出して選手たちと熱く戦った。「新しくチームをつくっていく。これをモットーにしてスタートしていますので」。２時間２３分の熱戦には投打で新しさが詰まっていた。まずは竹丸だ。球団６４年ぶり新人開幕投手で白星。試合前から「動じていないというか。そ