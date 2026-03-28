「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）虎の主砲が宿敵のルーキーに封じられた。阪神・佐藤輝は巨人のドラフト１位・竹丸の前に、３打数無安打。「いいピッチャーでした」と悔しさを押し殺しながら、敗戦を受け入れた。バットが空を切ると、球場の左半分を埋めた虎党からため息が漏れた。２点を追う四回、無死一、三塁の絶好機で、チェンジアップに三振。落差が大きく、逃げていくような軌道の“魔球”に、最後までタイミ