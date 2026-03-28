◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人は球団６４年ぶりの新人開幕投手を務めたドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が昨季王者の阪神を相手に６回１失点と堂々の投球を披露。リリーフ３投手も無失点で切り抜け、球団初の新人開幕白星を挙げた。＊＊＊ファン思いで優しい笑顔が魅力の左腕だ。２月の那覇キャンプ中、自身の応援タオルを持ったファンがネット越しに練習を見守っていた。その姿を