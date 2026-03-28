「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）プロ野球は２７日、セ・パ両リーグの公式戦が開幕した。連覇を狙う阪神は敵地で巨人に敗れ、２年ぶりの開幕戦黒星となった。悔しい敗戦の中、森下翔太外野手（２５）は４打数３安打。ＷＢＣでも輝きを放った若武者がさらなる進化を予感させた。連敗阻止へ、２戦目も大暴れして、チームに今季初白星を呼び込む。虎の連覇へ、森下の快音から幕を開けた。チーム初安打に左翼席の虎党か