◇パ・リーグオリックス0―10楽天（2026年3月27日京セラドーム）京セラドームが静まりかえった。3年連続で大役を務めたオリックス・宮城が、いずれも自己ワーストタイの1回2/3を8失点（自責2）で降板。言い訳をせず、正面から現実を受け止めた。「悪いところが全部出た。技術不足ですし、自分の実力不足」初回1死二、三塁で、マッカスカーに左翼への2点適時二塁打を献上。2回も2死満塁から4連続適時打を浴び、一挙6点